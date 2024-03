Pierres en Lumières > Eglise Saint-Etienne Auvers, dimanche 19 mai 2024.

Pierres en Lumières > Eglise Saint-Etienne Auvers Manche

Visite de l’église et causerie sur le thème Reconnaître les saints de nos églises et leurs attributs . A la lumière des vitraux et des statues, Nicolas Abraham, historien, et Daniel Jamelot, curé de la paroisse de Carentan, vous inviteront à reconnaître ces personnages saints et vous raconteront leur histoire et les symboles qui leurs sont associés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 20:00:00

fin : 2024-05-19

Rue de l’église

Auvers 50500 Manche Normandie paroissesaintleon@diocese50.fr

L’événement Pierres en Lumières > Eglise Saint-Etienne Auvers a été mis à jour le 2024-02-29 par CDT Manche