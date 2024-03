Pierres en Lumières > Eglise Notre-Dame du cap Lihou Granville, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières > Eglise Notre-Dame du cap Lihou Granville Manche

Mise en lumière extérieure et visite libre de l’Église Notre-Dame du Cap Lihou, de 20h à minuit. Soirée proposée par l’association la Boite à Sardines et l’association des amis de l’église Notre-Dame.

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18

Haute-ville

Granville 50400 Manche Normandie letortdavid@yahoo.fr

