Pierres en Lumières > Eglise Notre-Dame de Juvigny-le-Tertre Place de l’Eglise Juvigny les Vallées, vendredi 17 mai 2024.

Vendredi

Eglise « Notre Dame » de Juvigny-le-Tertre

– Exposition photo,

– Présentation du dossier de la reconstruction,

– Présentation du métier de vitrailliste,

– Eclairage des vitraux,

– Eclairage de l’orgue de la tribune,

– Eclairage de la statuaire statue de saint Roch et son chien du 15e siècle, vierge à l’Enfant et un saint Pierre apôtre du 18e siècle,

– Eclairage de l’autel en granit,

– Eclairage de la fresque murale du chœur, œuvre réalisée par Fanny DELAAGE, architecte de la reconstruction de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Vendredi soir, samedi jour et soir, dimanche soir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Place de l’Eglise JUVIGNY-LE-TERTRE

Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie juvanim@laposte.net

