Pierres en Lumières > Eglise Notre-Dame de Carentan Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Pierres en Lumières > Eglise Notre-Dame de Carentan Carentan-les-Marais, 21 mai 2022, Carentan-les-Marais. Pierres en Lumières > Eglise Notre-Dame de Carentan Place Guillaume de Cerisay Carentan Carentan-les-Marais

2022-05-21 – 2022-05-21 Place Guillaume de Cerisay Carentan

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Rendez-vous à 21h avec votre lampe torche sur le parvis de l’église pour une visite guidée nocturne de l’église Notre-Dame de Carentan. Nous explorerons les détails architecturaux de l’église.

Et à 22h30 venez écouter la chorale “L’écho des marais”.

Pour la visite, réservation conseillée à la médiathèque de Carentan-les-Marais au 02.33.42.74.25. Rendez-vous à 21h avec votre lampe torche sur le parvis de l’église pour une visite guidée nocturne de l’église Notre-Dame de Carentan. Nous explorerons les détails architecturaux de l’église.

Et à 22h30 venez écouter la chorale “L’écho des marais”…. i.leeman@carentan.fr +33 2 33 42 74 25 Rendez-vous à 21h avec votre lampe torche sur le parvis de l’église pour une visite guidée nocturne de l’église Notre-Dame de Carentan. Nous explorerons les détails architecturaux de l’église.

Et à 22h30 venez écouter la chorale “L’écho des marais”.

Pour la visite, réservation conseillée à la médiathèque de Carentan-les-Marais au 02.33.42.74.25. Place Guillaume de Cerisay Carentan Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Place Guillaume de Cerisay Carentan Ville Carentan-les-Marais lieuville Place Guillaume de Cerisay Carentan Carentan-les-Marais Departement Manche

Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carentan-les-marais/

Pierres en Lumières > Eglise Notre-Dame de Carentan Carentan-les-Marais 2022-05-21 was last modified: by Pierres en Lumières > Eglise Notre-Dame de Carentan Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais 21 mai 2022 Carentan-les-Marais manche

Carentan-les-Marais Manche