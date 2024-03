Pierres en Lumières < Eglise Notre-Dame Eglise Notre-Dame Carentan-les-Marais, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières < Eglise Notre-Dame Eglise Notre-Dame Carentan-les-Marais Manche Samedi Circuit-découverte "A la lumière des vitraux de la Libération". De Carentan à Sainte-Mère-Eglise, en passant par les marais et les plages du Débarquement, découvrez les vitraux de nos églises qui honorent les héros de 1944. Circuit-découverte "A la lumière des vitraux de la Libération". De Carentan à Sainte-Mère-Eglise, en passant par les marais et les plages du Débarquement, découvrez les vitraux de nos églises qui honorent les héros de 1944. . Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-05-18 fin : 2024-05-19 Eglise Notre-Dame Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie paroissesaintleon@diocese50.fr

