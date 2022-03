Pierres en Lumières > Eglise / Mairie Valcanville Valcanville Catégories d’évènement: Manche

Valcanville Manche Valcanville 21h : présentation, visite guidée de l’église, son histoire, constructions et déconstructions, la restauration 2016-2022.

Particularités de l’église. Exposition des peintures de Jean-Pierre Jaunet, visite libre de l’église.

21h à 00h00 : Illumination des l’église et de la mairie.

philippe.lebresne@orange.fr +33 2 33 54 01 78

