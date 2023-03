Pierres en Lumières > Eglise et château de Milly Route du Coquerel Grandparigny Grandparigny Catégories d’Évènement: Grandparigny

Manche

Pierres en Lumières > Eglise et château de Milly Route du Coquerel, 13 mai 2023, Grandparigny Grandparigny. Pierres en Lumières > Eglise et château de Milly Milly Route du Coquerel Grandparigny Manche Route du Coquerel Milly

2023-05-13 – 2023-05-13

Route du Coquerel Milly

Grandparigny

Manche Grandparigny A partir de 21h, visite de l’église et découverte de ses richesses. Puis balade nocturne vers le parc du château, le trajet sera matérialisé par des lampions. Des panneaux vous feront découvrir l’histoire du domaine. Puis une pose musicale aura lieu dans la cour du château, (pose qui sera transportée dans l’église si ma météo n’est pas clémente). Château et église seront mis en valeur grâce à divers jeux de lumière. A partir de 21h, visite de l’église et découverte de ses richesses. Puis balade nocturne vers le parc du château, le trajet sera matérialisé par des lampions. Des panneaux vous feront découvrir l’histoire du domaine. Puis une pose musicale aura lieu dans la cour du château, (pose qui sera transportée dans l’église si ma météo n’est pas clémente). Château et église seront mis en valeur grâce à divers jeux de lumière. psjouatel@grandparigny.fr +33 2 33 49 14 15 Route du Coquerel Milly Grandparigny

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Grandparigny, Manche Autres Lieu Grandparigny Adresse Grandparigny Manche Route du Coquerel Milly Ville Grandparigny Grandparigny Departement Manche Lieu Ville Route du Coquerel Milly Grandparigny

Grandparigny Grandparigny Grandparigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandparigny grandparigny/

Pierres en Lumières > Eglise et château de Milly Route du Coquerel 2023-05-13 was last modified: by Pierres en Lumières > Eglise et château de Milly Route du Coquerel Grandparigny 13 mai 2023 Grandparigny manche Milly Route du Coquerel Grandparigny Manche Route du Coquerel Grandparigny

Grandparigny Grandparigny Manche