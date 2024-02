Pierres en Lumières > Eglise et château de Martigny Milly Grandparigny, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en Lumières > Eglise et château de Martigny Milly Grandparigny Manche

La soirée débutera par la visite de l’église construite au début du XVIe siècle et la découverte de ses richesses son vitrail classé du XVIe siècle, sa magnifique chaire à prêcher du XVII sculptée et surmontée d’une colombe, sa voute en berceau et son ciel étoilé…

Puis les élèves de l’école des Arts de Mortain interprèteront quelques morceaux au sein de cette église.

Une balade nocturne conduira vers le parc du château.

Vous découvrirez l’histoire du domaine, une ancienne école d’après-guerre, des allées bocagères d’espèces diverses et variées, son cours d’eau…

Dans le cadre de la manifestation, le château et ses annexes, le parcours et l’église seront mis en valeur grâce à divers jeux de lumières.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:45:00

fin : 2024-05-17

Milly Martigny

Grandparigny 50600 Manche Normandie s.jouatel@grandparigny.fr

L’événement Pierres en Lumières > Eglise et château de Martigny Grandparigny a été mis à jour le 2024-02-23 par CDT Manche