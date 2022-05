Pierres en Lumières – Eglise de Vespière 65 Rue de Mervilly

le samedi 21 mai à 23:00

Eglise ouverte au public et illuminée. Visite de la Vierge Noire. Découverte du parc du château de la Vespière et de son étang. Promenade jusqu’au site de la champignonnière.

Gratuit pour tous

Eglise ouverte au public et illuminée. Visite de la Vierge Noire. Découverte du parc du château de la Vespière et de son étang. Promenade jusqu'au site de la champignonnière. 65 Rue de Mervilly 14740,LA VESPIERE-FRIARDEL

2022-05-21T23:00:00 2022-05-21T01:00:00

