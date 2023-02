Pierres en Lumières > Eglise de Saint-Martin-de-Bonfossé Saint-Martin-de-Bonfossé Saint-Martin-de-Bonfossé Catégories d’Évènement: Manche

Manche Saint-Martin-de-Bonfossé A l’occasion du centenaire de l’inauguration du monument aux morts de Saint-Martin-de-Bonfossé, l’association Patrimoine Dangy et Bonfossé en collaboration avec l’association des Anciens combattants vous propose une soirée rendant hommage aux combattants de la première guerre mondiale. Une exposition sera installée dans l’église avec quelques objets et plusieurs bénévoles porteront des tenues militaires d’époque. Cette soirée sera l’occasion de lancer la campagne de restauration du drapeau des anciens combattants de la première guerre mondiale de la commune de Saint-Martin-de-Bonfossé. Le programme de la soirée est le suivant :

20h30 : accueil et mise en place des portes drapeaux.

20h45 : inauguration du monument aux morts, bénédiction par le Père Burnel, discours suivi d’un hommage aux morts pour la France ainsi que quelques précisions historiques.

21h30 : cheminement en lumière vers le deuxième monument aux morts dans l’église.

21h45 : exposé de M. Herouard sur la guerre 1914-1918 et son impact sur la commune suivi d’un temps d’échange avec le public.

