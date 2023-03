Pierres en Lumières > Eglise de Saint Marcouf de l’Isle Saint-Marcouf Saint-Marcouf Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Marcouf

Pierres en Lumières > Eglise de Saint Marcouf de l'Isle, 13 mai 2023, Saint-Marcouf

2023-05-13 – 2023-05-13 Saint-Marcouf

Manche Saint-Marcouf L’association NANTUS a invité le « Choeur des Villages » à se produire sous la direction de leur chef de choeur Danièle Fagnan-Lequertier. Un programme très varié avec de la Musique sacrée, de grands airs d’Opéra et des extraits des Contes d’Hoffmann vous sera proposé.

Le concert sera d’une durée d’1h30 environ.

Participation au chapeau.

Visite libre de l’église et de la crypte illuminées.

line.revert@orange.fr +33 6 77 26 80 20

