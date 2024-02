Pierres en Lumières > Eglise de Champeaux Centre bourg Champeaux, samedi 18 mai 2024.

Vendredi

La commune de Champeaux vous propose de partager un moment de convivialité et de plaisir par le biais d’un concert guitare/voix d’une durée approximative d’une heure et réalisé par des amateurs, afin d’attendre que l’arrivée de l’obscurité dévoile l’autre facette de l’église de Champeaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2025-05-18

Centre bourg 2 rue du bourg

Champeaux 50530 Manche Normandie secretariat@champeaux50.fr

