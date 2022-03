Pierres en Lumières > Église de Champcervon Le Grippon Le Grippon Catégories d’évènement: Le Grippon

Pierres en Lumières > Église de Champcervon Le Grippon, 21 mai 2022, Le Grippon. Pierres en Lumières > Église de Champcervon Eglise Saint-Martin Champcervon Le Grippon

2022-05-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00 Eglise Saint-Martin Champcervon

Le Grippon Manche Le Grippon 19 h / 23 h, mise en lumière intérieure et visite guidée en alternance des 2 lieux (Eglises de Champcervon et Les Chambres). 19 h / 23 h, mise en lumière intérieure et visite guidée en alternance des 2 lieux (Eglises de Champcervon et Les Chambres). mairie.legrippon@orange.fr +33 2 33 61 60 32 19 h / 23 h, mise en lumière intérieure et visite guidée en alternance des 2 lieux (Eglises de Champcervon et Les Chambres). Eglise Saint-Martin Champcervon Le Grippon

