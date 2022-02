Pierres en Lumières > Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel Vains, 21 mai 2022, Vains.

Pierres en Lumières > Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel Vains

2022-05-21 – 2022-05-21

Vains Manche Vains

A 21h puis à 22h, venez découvrir l’histoire des salines, la récolte du sablon, la fabrication de la saumure puis du sel de l’Avranchin avec son ancienne règlementation et la vie des sauniers autrefois et partager leur savoir-faire au cours de démonstrations !

Puis à partir de 22h30, l’illumination des bâtiments de l’Ecomusée vous permettra de découvrir de nuit cette ancienne ferme disposée face à la baie du Mont-Saint-Michel. La plus ancienne habitation, la saline et l’ancienne bergerie seront particulièrement mises en valeur. Le parcours extérieur « la baie au travers des âges » sera également accessible et mis en lumière.

musee.vains@manche.fr +33 2 33 89 06 06 http://patrimoine.manche.fr/

