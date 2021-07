Pierres en Lumières > Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel Vains, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vains.

L’illumination des bâtiments de l’écomusée vous permettra de découvrir de nuit cette ancienne ferme disposée face à la baie du Mont Saint-Michel. Trois bâtiments seront particulièrement mis en valeur : la plus ancienne habitation, la saline et l’ancienne bergerie.

Le parcours extérieur « La Baie au travers des âges » sera également accessible et mis en lumière.

musee.vains@manche.fr +33 2 33 89 06 06 https://www.manche.fr/patrimoine/ecomusee-N.aspx#.UoT9P-29j4w

