Fécamp Seine-Maritime Fécamp Le domaine du Grand Daubeuf vous ouvre ses portes pour une illumination des jardins par 550 pots-torches & une mise en lumières des bâtiments récemment restaurés : portail d’honneur, grandes écuries (XIXème siècle), chenil (XIX)ème siècle et cour d’honneur. Le Samedi 21 Mai de 20h30 à Minuit

Le domaine du Grand Daubeuf vous ouvre ses portes pour une illumination des jardins par 550 pots-torches & une mise en lumières des bâtiments récemment restaurés : portail d'honneur, grandes écuries (XIXème siècle), chenil (XIX)ème siècle et cour d'honneur. Le Samedi 21 Mai de 20h30 à Minuit

Domaine du Grand Daubeuf : Le Château, 76110 Daubeuf-Serville

Contact : 02 27 30 52 50

