Pierres en Lumières > Domaine du château de Surville

Pierres en Lumières > Domaine du château de Surville

2023-05-13 – 2023-05-13

La Haye

Manche

La Maison des Loisirs et de la Découverte vous propose une découverte inédite du domaine du château de Surville à la tombée de la nuit.

Lovée au bord du havre de Surville, le plus petit de la côte ouest du Cotentin, cette somptueuse demeure, joyau de l’architecture Art Déco vous accueille dans son parc enchanteur de 10 hectares. Il fut construit à la veille de la première guerre mondiale par une Comtesse éprise de chevaux et de grands espaces.

Au cours de cette soirée, en plus de la présentation commentée de l’histoire de Surville et de la découverte des lieux, vous assisterez à un spectacle de feu « Aliénor » proposé par la compagnie BELIZAMA. Cette féerie vous entraînera en pleine ambiance médiévale où se mêleront pyrotechnie, flammes et jongleries. L’émerveillement sera au rendez-vous pour petits et grands !

Programme de la soirée :

21h00 : Ouverture du site au public,

21h30 : Présentation de l’histoire de Surville et la découverte du domaine (les extérieurs),

22h00 : Spectacle de feu « Aliénor » proposé par la compagnie BELIZAMA dans le parc,

22h45 : Verre de l’amitié offert dans la grande terrasse couverte du château,

23h15 : Fin de la soirée.

Infos pratiques :

Prévoir une tenue chaude et confortable (éventuellement plaids, couvertures et sièges pliants pour s’asseoir dans le parc).

Le site sera ouvert dès 21h00 (vaste parking à disposition dans le parc au niveau de la sapinière).

Ouvert à tous : spectacle familial. Gratuit.

Réservation conseillée auprès de La Maison des Loisirs et de la Découverte

Téléphone : 02 33 45 14 34 ou par mail : tourisme@cocm.fr.

Lieu de RDV : Domaine du château de Surville – 14 route de l’église – 50250 Surville – LA HAYE.

(Le domaine se situe sur l’axe St-Germain-sur-Ay / Port-Bail le long de la route départementale D650 dite « route touristique »).

Coordonnées GPS : 49.281217877694644, -1.654638710780859.

L’événement sera soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

mleprieur@cocm.fr http://www.tourisme-cocm.fr/

