Pierres en Lumières dans l’église Saint-Ouen à Périers sur le Dan Entrée de l’église, 21 mai 2022, .

Pierres en Lumières dans l’église Saint-Ouen à Périers sur le Dan

Entrée de l’église, le samedi 21 mai à 02:00

Visite de l’église (VIIIe – XIIIe siècles), classée Monument historique depuis 1914. L’église sera spécialement illuminée et les membres de l’association vous feront découvrir et admirer un magnifique ensemble de peintures murales des XIIIe et XIVe siècle et reconnaitre sur les murs de la nef la maçonnerie dite “en arête de poisson” ou opus spicatum.

Gratuit pour tous

Visite de l’église (VIIIe – XIIIe siècles), classée Monument historique depuis 1914. L’église sera spécialement illuminée et les membres de l’association vous feront découvrir et admirer un…

Entrée de l’église 14495,PERIERS-SUR-LE-DAN



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T02:00:00 2022-05-21T00:00:00