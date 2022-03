Pierres en Lumières dans l’église du Vey Le Vey Le Vey Catégories d’évènement: Calvados

Le Vey Calvados Visite par les membres de l’association de l’église du vey datant du 12ème siècle. Exposition de peinture par les artistes locaux. +33 6 32 54 47 66 Le Vey

