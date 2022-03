Pierres en Lumières > Crypte de l’église de Saint-Marcouf de l’Isle Saint-Marcouf, 21 mai 2022, Saint-Marcouf.

Pierres en Lumières > Crypte de l’église de Saint-Marcouf de l’Isle Saint-Marcouf

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Marcouf Manche

Parmi les trésors du patrimoine culturel normand que constituent les contes et légendes, se trouve une histoire merveilleuse, épique et effroyable : la brèche au diable.

Héritée d’une tradition orale remontant à des temps immémoriaux, cette légende retranscrite par Octave Féré, auteur normand du XIXe siècle, participe, comme tant de pépites retrouvées, au reflet de notre identité culturelle.

A l’occasion du festival Pierres en lumières, la compagnie Mad King, en partenariat et à l’invitation de Nantus, association de sauvegarde et de promotion du patrimoine, propose une soirée littéraire et musicale dans l’envoûtante crypte romaine de l’Eglise Saint-Marcouf de l’Isle, parée, pour l’occasion, de mille feux…

Comme toujours, cette lecture musicale sera suivie d’une rencontre avec le public ainsi que d’une collecte de paroles afin de recueillir et partager les contes et légendes qui ont bercé notre enfance.

Petits et grands, vous êtes tous conviés à partager, comme autrefois au coin du feu, non seulement une histoire, mais aussi un moment de convivialité.

madking.prod1@gmail.com +33 6 62 65 88 89

Saint-Marcouf

