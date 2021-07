Clères Clères Clères, Seine-Maritime Pierres en lumières Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Pierres en lumières Clères, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Clères. Pierres en lumières 2021-07-03 21:00:00 – 2021-07-03 23:30:00 Avenue du Parc 32 avenue du Parc

A l'occasion de cet évènement créé par la fondation du patrimoine, le parc de Clères met en valeur son patrimoine en proposant une scénographie lumineuse autour du château, du manoir et des jardins de Clères. (attention la partie parc animalier sera fermée au public pour assurer la tranquillité des animaux) Avec la compagnie les Plastiqueurs

