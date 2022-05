Pierres en Lumières – Cinéma en plein air Blangy-le-Château Blangy-le-Château Catégories d’évènement: Blangy-le-Château

Calvados

Pierres en Lumières – Cinéma en plein air Blangy-le-Château, 9 juillet 2022, Blangy-le-Château. Pierres en Lumières – Cinéma en plein air Blangy-le-Château

2022-07-09 – 2022-07-09

Blangy-le-Château Calvados Cela fait déjà 10 ans qu’à la tombée de la nuit, le 3ème samedi de mai, Le Festival Pierre en Lumières vous propose de découvrir ou redécouvrir des site exceptionnels du Calvados.

Pour cet anniversaire, le Département prolonge les dates tout l’été. Seul, entre amis ou en famille, venez apprécier gratuitement un bon film dans un site chargé d’histoire. Ce soir, le film “La grande vadrouille” réalisé par Gérard Oury, vous sera projeté sur les vestiges du château. Cela fait déjà 10 ans qu’à la tombée de la nuit, le 3ème samedi de mai, Le Festival Pierre en Lumières vous propose de découvrir ou redécouvrir des site exceptionnels du Calvados.

Pour cet anniversaire, le Département prolonge les dates tout l’été…. Cela fait déjà 10 ans qu’à la tombée de la nuit, le 3ème samedi de mai, Le Festival Pierre en Lumières vous propose de découvrir ou redécouvrir des site exceptionnels du Calvados.

Pour cet anniversaire, le Département prolonge les dates tout l’été. Seul, entre amis ou en famille, venez apprécier gratuitement un bon film dans un site chargé d’histoire. Ce soir, le film “La grande vadrouille” réalisé par Gérard Oury, vous sera projeté sur les vestiges du château. Blangy-le-Château

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-le-Château, Calvados Autres Lieu Blangy-le-Château Adresse Ville Blangy-le-Château lieuville Blangy-le-Château Departement Calvados

Blangy-le-Château Blangy-le-Château Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blangy-le-chateau/

Pierres en Lumières – Cinéma en plein air Blangy-le-Château 2022-07-09 was last modified: by Pierres en Lumières – Cinéma en plein air Blangy-le-Château Blangy-le-Château 9 juillet 2022 Blangy-le-Château Calvados

Blangy-le-Château Calvados