Pierres en Lumières > Cimetière Notre-Dame, 13 mai 2023, Granville

Pierres en Lumières > Cimetière Notre-Dame

9 rue du Cimetière Notre-Dame Granville Manche

2023-05-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-13 22:00:00 22:00:00

Granville

Manche

Créé en 1815, face à la mer, à la limite des communes de Granville et Donville-les-Bains, le cimetière Notre-Dame conserve des tombes de noms célèbres de l’histoire de la cité, allié à une architecture parfois remarquable. Ce cimetière abrite des armateurs, des marins, des combattants, des artistes, des hommes politiques granvillais et nombre de femmes qui reflètent une partie de l’histoire de la ville. Le cimetière compte notamment sept tombes inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Une démarche de mise en valeur du cimetière a été engagée en 2022 afin de mettre en exergue sa qualité patrimoniale, historique, mémorielle et paysagère. Ce projet est composé de la réfection du carré militaire, de la création d’un parcours mémoriel et patrimoniale et de la réfection de certains monuments remarquables.

Afin de mettre en valeur les tombeaux des plus illustres personnages granvillais, une mise en lumière à l’aide de lampions électriques/solaires accompagné d’une lecture est programmée lors le samedi 13 mai 2023 de 20h à 22h à l’occasion du festival Pierres en Lumières.

Cette mise en lumière du patrimoine sera également programmée sur les communes de Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville et Carolles, premiers évènements en commun pour ces quatre communes qui candidatent actuellement pour l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire Granville Pays de l’Estran.

Granville

