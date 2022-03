Pierres en Lumières > Cherbourg fait son cinéma Cherbourg-en-Cotentin, 21 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Cherbourg est connu dans le monde entier grâce au film Les Parapluies de Cherbourg tourné en 1963, palme d’or au festival de Cannes en mai 1964. Mais la ville a aussi servi de décor à d’autres longs métrages tels La Marie du Port avec Jean Gabin (1949) ; Les deux anglaises et le continent de François Truffaut (1971), La course à l’échalote avec Pierre Richard et Jane Birkin (1975), Le rayon vert d’Eric Rohmer (1986), Océans de Jacques Perrin ou l’Autre Dumas avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde (2010) et plus récemment Milla de Valérie Massidian (2018) ou Poissonsexe d’Olivier Babinet (2020). Cette visite vous permettra de mieux connaître lieux de tournage et anecdotes.

cherbourg@ot-cotentin.fr +33 2 33 93 52 02 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

dernière mise à jour : 2022-03-15 par