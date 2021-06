Quibou Quibou Manche, Quibou Pierres en Lumières > Chemin Montois / Eglise Saint Rémy Quibou Quibou Catégories d’évènement: Manche

Quibou

Pierres en Lumières > Chemin Montois / Eglise Saint Rémy Quibou, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Quibou. Pierres en Lumières > Chemin Montois / Eglise Saint Rémy 2021-07-10 – 2021-07-10

Quibou Manche Quibou Après-midi sur les pas des pèlerins :

– 15h (départ devant la médiathèque) : promenade commentée au départ de Canisy sur le thème du Grand Chemin Montois traversant Canisy et Quibou ;

– 16h30 : Concert de l’ensemble Karitas (chants de pèlerins médiévaux) à l’église de Quibou ;

quibou50@yahoo.fr +33 6 27 60 52 81

