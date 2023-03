Pierres en Lumières > Château des Matignon Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Catégories d’Évènement: Manche

Manche Visite théâtralisée et costumée du château, organisée par l’Association culturelle et le Groupe théâtre de Torigny, avec le soutien de la Mairie.

Venez rencontrer les différents acteurs de la vie du prestigieux domaine des Matignon-Grimaldi à Torigny.

Venez rencontrer les différents acteurs de la vie du prestigieux domaine des Matignon-Grimaldi à Torigny.

Rendez-vous à 20h devant l'entrée du château. Réservation obligatoire au 06 60 23 81 31. president.actlv@orange.fr

