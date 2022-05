Pierres en lumières – Château de Martainville Martainville-Épreville Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

Seine-Maritime

Pierres en lumières – Château de Martainville Martainville-Épreville, 21 mai 2022, Martainville-Épreville. RN31 Musée des Traditions et Arts Normands / Château de Martainville

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21 22:00:00 22:00:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime Dès la tombée de la nuit, le Château s’éclaire à l’occasion de la manifestation Pierres en lumières. A l’occasion de Pierres en lumière, venez découvrir le Château de Martainville illuminé et son architecture Renaissance. Visites guidées de l’architecture extérieure du Château de Martainville à 19h et 21 h.

Dès la tombée de la nuit, le Château s'éclaire à l'occasion de la manifestation Pierres en lumières. A l'occasion de Pierres en lumière, venez découvrir le Château de Martainville illuminé et son architecture Renaissance. Visites guidées de l'architecture extérieure du Château de Martainville à 19h et 21 h.

Visites libres du Musée des Traditions et Arts Normands de 18h à 22h. Gratuit. Samedi 21 mai de 18h à 22h.

RN31 Musée des Traditions et Arts Normands / Château de Martainville Martainville-Épreville

Lieu Martainville-Épreville Adresse RN31 Musée des Traditions et Arts Normands / Château de Martainville Ville Martainville-Épreville Departement Seine-Maritime

