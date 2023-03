Pierres en Lumières > Château de Chanteloup Chanteloup Chanteloup Catégories d’Évènement: Chanteloup

Manche

Pierres en Lumières > Château de Chanteloup, 13 mai 2023, Chanteloup Chanteloup. Pierres en Lumières > Château de Chanteloup Château de Chanteloup Chanteloup Manche

2023-05-13 – 2023-05-13 Chanteloup

Manche Chanteloup Visite guidée Flash de 30 min des extérieurs aux flambeaux.

Un guide costumé vous emmène découvrir les 1 000 ans d’Histoire de ce Château familial.

Votre visite se termine par une dégustation des produits cidricoles du domaine.

Réservation conseillée via notre site internet : https://www.chateau-dechanteloup.com/ A partir de 21h, 4 départs de visite avec 1 départ toutes les 30 à 40 min.

Un guide costumé vous emmène découvrir les 1 000 ans d’Histoire de ce Château familial.

Votre visite se termine par une dégustation des produits cidricoles du domaine.

chateau@dechanteloup.fr +33 2 33 61 31 52

