Pierres en Lumières > Château de Carneville Carneville, 12 mai 2023, Carneville Carneville.

Pierres en Lumières > Château de Carneville

5 le château Carneville Manche

2023-05-12 18:00:00 – 2023-05-12

Carneville

Manche

Carneville

Apéro dans la cour du château : buvette et snack local avec le spectacle conté « Les trois pommes magiques » par Krystin. Les trois pommes nous parlent du temps qui passe à travers les saisons et les âges. Un conte intemporel pour écouter, rêver au son des voix et des instruments.

Atelier fabrication de photophores puis balade guidée autour du château à la tombée de la nuit pour disposer les photophores et partager l’histoire du domaine.

Sans réservation.

Apéro dans la cour du château : buvette et snack local avec le spectacle conté « Les trois pommes magiques » par Krystin. Les trois pommes nous parlent du temps qui passe à travers les saisons et les âges. Un conte intemporel pour écouter, rêver au son des voix et des instruments.

Atelier fabrication de photophores puis balade guidée autour du château à la tombée de la nuit pour disposer les photophores et partager l’histoire du domaine.

Sans réservation.

contact@chateaudecarneville.fr +33 6 71 72 69 80 https://www.chateaudecarneville.fr/

Carneville

dernière mise à jour : 2023-01-20 par