– 18h00 : concert de musique renaissance avec l’ensemble Ars-Nova à l’église du Vrétot.

– 20h00 : lecture de la légende de Saint Julien l’Hospitalier par la compagnie Calliope dans la crypte du château de Bricquebec.

educationculture@bricquebec.fr +33 2 33 87 24 09

