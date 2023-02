Pierres en Lumières > Château de Bricquebec Château Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Bricquebec-en-Cotentin

Manche Bricquebec-en-Cotentin Visite guidée nocturne de la forteresse médiévale de Bricquebec, éclairée à la torche par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin.. Visite guidée nocturne de la forteresse médiévale de Bricquebec, éclairée à la torche par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin.. pah.clos.cotentin@lecotentin.fr +33 2 33 95 01 26 http://closducotentin.over-blog.fr/ Château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin

