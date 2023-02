Pierres en Lumières > Chapelle Notre-Dame de la Roquelle Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Pierres en Lumières > Chapelle Notre-Dame de la Roquelle
Rue des Courtilles Coutances Manche

2023-05-12 20:00:00 – 2023-05-13 23:00:00

Manche Mise en lumière extérieure et valorisation des vitraux.

Documentation intérieure sur le maître vitrier Mauméjean. Mise en lumière extérieure et valorisation des vitraux.

Documentation intérieure sur le maître vitrier Mauméjean. amisroquelle@gmail.com Coutances

