PIERRES EN LUMIÈRES CHAPELLE DE GRAINVAL Fécamp, 21 mai 2022, Fécamp.

PIERRES EN LUMIÈRES CHAPELLE DE GRAINVAL Chapelle de Grainval 146 route de Grainval Fécamp

2022-05-21 – 2022-05-21 Chapelle de Grainval 146 route de Grainval

Fécamp Seine-Maritime

La Chapelle de Grainval vous invite à découvrir les contes et légendes avec Eric Maupaix à 20h30 !

À l’intérieur, illumination et ambiance sonore de l’expo de marionnettes du monde entier de 21h à 22h30 (toutes les 15 min).

Une mise en lumière de la chapelle avec un spectacle participatif à 22h30 et un Feu d’artifice autour de la chapelle à 22h24 !

Le Samedi 21 Mai de 20h à 23h

Chapelle de Grainval : 146 route de Grainval

Gratuit

+33 2 35 10 60 96

dernière mise à jour : 2022-05-11 par