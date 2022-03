Pierres en Lumières > Centre ville Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët Mardi 17 mai : visite commentée en semi-nocturne de St-Hilaire-du-Harcouët et de son église.

Samedi 21 mai : visite guidée “L’histoire racontée aux enfants”. Réservation à l’Office de Tourisme de St-Hilaire-du-Harcouet 02 33 79 38 88. Mardi 17 mai : visite commentée en semi-nocturne de St-Hilaire-du-Harcouët et de son église.

