Manche Les élèves de Terminale de l’option Histoire des arts du lycée de Domfront-en-Poiraie se font médiateurs et médiatrices d’un soir. Ils vous invitent à une déambulation d’un musée à l’autre, où ils vous présentent leur coup de cœur. Réservation au 02.33.79.57.00. En 2e partie de soirée, les responsables de la Bibliothèque patrimoniale partagent en avant-première un aperçu des manuscrits qui prendront place au Scriptorial, et les font dialoguer avec quelques imprimés. > 18h, 18h30 et 19h : visite déambulation avec les élèves du lycée de Domfront-en-Poiraie (départ du Musée d’Art et d’Histoire).

