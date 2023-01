Pierres en Lumières > Batterie d’Azeville Azeville Azeville Azeville Catégories d’Évènement: Azeville

Manche Azeville Nous préparons cette année un projet en collaboration avec deux classes de CM2 de l’école Arsène Lefiliatre de Montebourg. Nous envisageons un temps d’échange avec des personnes ayant vécu les évènements de la Seconde Guerre mondiale, à Azeville ou à Montebourg.

Les témoignages de ces personnes, qui étaient des enfants sensiblement du même âge que les élèves à cette époque, seront enregistrés et retranscrits pour être ensuite lus par les enfants.

musee.azeville@manche.fr +33 2 33 40 63 05 http://patrimoine.manche.fr/

