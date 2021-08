Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche, Port-Bail-sur-Mer Pierres en Lumières > Baptistère de Port-Bail Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer Manche Commentaire historique du baptistère paléochrétien, classé monument historique, par groupe de 12 personnes assises autour de la piscine baptismale sous un éclairage naturel par bougies.

Réservation en Mairie tél : 02 33 87 52 00.

Durée du commentaire une demi-heure. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

