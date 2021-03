Les Isles-Bardel Les Isles-Bardel Calvados, Les Isles-Bardel Pierres en lumières aux Isles Bardel Les Isles-Bardel Catégories d’évènement: Calvados

Pierres en lumières aux Isles Bardel, 15 mai 2021-15 mai 2021, Les Isles-Bardel. Pierres en lumières aux Isles Bardel 2021-05-15 21:30:00 21:30:00 – 2021-05-15 23:30:00 23:30:00

Les Isles-Bardel Calvados Les Isles-Bardel Illumination de l’église St Ouen des Isles Bardel

exposition et vidéo sur la vie dans le bocage. carole.garigue@neuf.fr +33 2 31 69 08 77 Illumination de l’église St Ouen des Isles Bardel

Lieu Les Isles-Bardel Adresse Ville Les Isles-Bardel