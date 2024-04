Pierres en Lumières au parc de Clères Clères, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières au parc de Clères Clères Seine-Maritime

Dans le cadre de Pierres en lumières, le parc de Clères ouvre une partie de son parc et ses jardins à partir de 20h.

En plus de la visite libre du parc, le visiteur aura l’occasion d’apprécier un concert spécialement programmé pour l’évènement. Un récital de piano et cithare sera proposé au public à partir de 21h sur les terrasses du château.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

32 avenue du Parc

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie parcdecleres@seinemaritime.fr

