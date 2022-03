Pierres en Lumières au Jardin de Manou Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Pierres en Lumières au Jardin de Manou Mézidon Vallée d’Auge, 21 mai 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Pierres en Lumières au Jardin de Manou Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Mézidon Vallée d’Auge

Lors de la soirée "Pierres en Lumières", Le Jardin de Manou se pare de mille feux pour vous faire passer une soirée insolite, en famille ou entre amis tout en élucidant une enquête policière.

