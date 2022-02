Pierres en Lumières au Jardin de Manou Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Le Jardin de Manou participe à sa façon à la soirée « Pierres en Lumières » organisée dans le Calvados le 21 mai afin de promouvoir le patrimoine local. De 21 h 00 à 23 h 00, les visiteurs pourront découvrir le jardin en lumières tout en élucidant une petite enquête policière. Une dégustation sera offerte à la fin de la visite.

6 € l’entrée au-dessus de 8 ans, 2 € en-dessous de 8 ans

Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d'Auge

2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T23:00:00

