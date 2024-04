Pierres en Lumières au colombier de la Mailleraye Arelaune-en-Seine, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières au colombier de la Mailleraye Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Situé en zone naturelle protégée, le Colombier sera illuminé à la bougie à la tombée de la nuit d’une lumière douce afin de préserver la faune. Des visites seront possibles afin d’évoquer l’histoire du colombier et du hameau « La Ménagerie » mais également pour présenter le projet de restauration du site et de son ouverture au public. Les visiteurs pourront prendre le temps d’écouter le chant des grenouilles, très actives en cette saison.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 15:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

429, rue Stanislas Pasquier

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie maryline_orange@hotmail.com

