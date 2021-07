Colombières Colombières Calvados, Colombieres Pierres en Lumières au Château de Colombières avec les Compagnons de Formigny Colombières Colombières Catégories d’évènement: Calvados

La Forteresse de Colombières sous les feux des projecteurs, offre un spectacle tout à la fois grandiose et magique qui vous transporte au-delà du temps ! Munis d'une lampe et d'un appareil photo, vous pourrez admirer cette merveille de la Normandie médiévale. Dès 20h, les Compagnons de Formigny vous plongeront au coeur du Moyen-âge en animant le site : camp médiéval, saynètes et danses, manoeuvres militaires au son du canon ! Gratuit. PASS SANITAIRE et PIECE D'IDENTITE demandés à l'entrée.

