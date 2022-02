Pierres en Lumières > Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Cerisy-la-Forêt Manche Cerisy-la-Forêt Sur le site de l’abbatiale vieille du XIe siècle, l’association l’Amicale Cerisyaise proposera une randonnée au flambeaux, un lâcher de lanterne, un apéro concert viendra clôturer la soirée.

Une visite gratuite des souterrains sera offerte au public.

Le tout dans le décor illuminé de l’abbatiale.

michel.vaudorme@orange.fr +33 2 33 57 73 06

