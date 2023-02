Pierres en Lumières > Abbaye du Voeu Rue de l’abbaye, 13 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Pierres en Lumières > Abbaye du Voeu

Cherbourg-Octeville Rue de l’abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche Rue de l’abbaye Cherbourg-Octeville

2023-05-13 – 2023-05-13

Rue de l’abbaye Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Deux types de visites sont proposées à cette occasion, une visite guidée familiale à 18h puis une visite enquête à 20h et 22h30. Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme : 02 33 93 52 02.

Au nom de l’Abbaye.

La silhouette de l’Abbaye du Voeu est chargée d’histoire. Cette visite ludique vous propose de découvrir son histoire, la vie des moines, les éléments et les changements architecturaux qui ont eu lieu à travers le temps. A l’aide de jeux, des objets et d’autres éléments les participants comprendront les secrets de son architecture religieuse et de ses éléments décoratifs.

– 18h, visite familiale à partir de 6 ans. Durée : 1h.

Enquête à l’abbaye.

« Lors de fouilles à l’abbaye du Voeu en 1994, les archéologues ont mis au jour une plate-tombe sous laquelle un squelette a été trouvé. il s’agirait de Guillaume Argème de Rai, prêtre en la paroisse d’Equeurdreville, chanoine à l’abbaye vers 1280. Après analyses par les experts, il semble que ses deux jambes ont été brisées et qu’il soit mort d’avoir été enterré vivant ! Venez tenter de résoudre cette « Cold case » à travers les murs de l’abbaye. Trouvez des indices et répondez à 5 questions : Qui, où, comment, quand, pourquoi ».

> 20h30 et 22h, visite-enquête à partir de 12 ans. Durée : 1h.

Deux types de visites sont proposées à cette occasion, une visite guidée familiale à 18h puis une visite enquête à 20h et 22h30. Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme : 02 33 93 52 02.

Au nom de l’Abbaye.

La silhouette de l’Abbaye du Voeu est chargée d’histoire. Cette visite ludique vous propose de découvrir son histoire, la vie des moines, les éléments et les changements architecturaux qui ont eu lieu à travers le temps. A l’aide de jeux, des objets et d’autres éléments les participants comprendront les secrets de son architecture religieuse et de ses éléments décoratifs.

– 18h, visite familiale à partir de 6 ans. Durée : 1h.

Enquête à l’abbaye.

« Lors de fouilles à l’abbaye du Voeu en 1994, les archéologues ont mis au jour une plate-tombe sous laquelle un squelette a été trouvé. il s’agirait de Guillaume Argème de Rai, prêtre en la paroisse d’Equeurdreville, chanoine à l’abbaye vers 1280. Après analyses par les experts, il semble que ses deux jambes ont été brisées et qu’il soit mort d’avoir été enterré vivant ! Venez tenter de résoudre cette « Cold case » à travers les murs de l’abbaye. Trouvez des indices et répondez à 5 questions : Qui, où, comment, quand, pourquoi ».

> 20h30 et 22h, visite-enquête à partir de 12 ans. Durée : 1h.

contact@ot-cotentin.fr +33 2 33 93 52 02 http://www.encotentin.fr/

Rue de l’abbaye Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-02-22 par