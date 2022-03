Pierres en Lumières > Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche La Lucerne-d’Outremer Lors de l’opération initiée par le conseil départemental de La Manche « Pierres en lumières » une balade nocturne aux flambeaux est proposée aux visiteurs pour une découverte de l’Abbaye de La Lucerne sous un autre angle.

Le site ouvrira ses portes après le coucher du soleil pour permettre aux participants munis de torches de suivre une balade contée sur un parcours éclairé à la bougie. Pendant cette soirée, le public pourra admirer les façades des bâtiments dévoilant leurs décors où chaque détail se dessine de façon féérique. Il vous sera raconté l’histoire de l’Abbaye de La Lucerne sur un circuit empruntant des endroits sombres, mystérieux et peu fréquentés dans la pénombre ».

Tarif : la torche vendue 2.50€.

La visite proposée est gratuite.

Animation famille exceptionnelle.

Sans réservation.

