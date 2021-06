Pierres en lumières à Villequier ( Rives en Seine) Rives-en-Seine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rives-en-Seine.

Pierres en lumières à Villequier ( Rives en Seine) 2021-07-03 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-03 22:00:00 22:00:00 Villequier Maison Vacquerie Musée victor Hugo

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine

Au programme :

MAISON VACQUERIE – MUSÉE VICTOR HUGO

Quai Victor Hugo

Ancienne demeure d’armateur donnant sur la Seine, propriété du Département de la Seine-Maritime, la Maison Vacquerie abrite depuis 1959 un musée dédié à Victor Hugo. Ce lieu romantique évoque les liens littéraires et amicaux unissant les familles Hugo et Vacquerie, renforcés par la noyade accidentelle du jeune couple Léopoldine Hugo et Charles Vacquerie en 1843. Avec « L’or du soir qui tombe » sur la Seine, la façade en brique de la maison se teinte d’ocre.

• Mise en lumière de la maison Vacquerie et du jardin.

• À 18h30 et 20h30 : visite à deux voix autour des textes racontant

l’Orient de Victor Hugo, par un médiateur du Département et

l’Association Lecture Plaisir. Durée 1h

• Visite libre du jardin.

+33 2 35 56 78 31 https://pierresenlumieres.fr/

