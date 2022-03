Pierres en lumières à Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne -Exposition de cartes postales anciennes représentant le patrimoine de Sablons-sur-Huisne

-Restauration assurée par l’Association des parents d’élèves

-Concert en l’église de Condeau mise en lumière, duo saxophone et guitare

-Randonnée nocturne commentée avec mise en lumière du patrimoine sur le thème des moulins : Moulin de Villeray, Moulin de Grillant

