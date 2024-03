Pierres en Lumières à Reux Reux, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières à Reux Reux Calvados

L’Eglise Saint-Etienne de Reux date des XVe et XVIe siècles et a été récemment rénovée par la commune.

Du haut de son promontoire, c’est un des plus beaux panoramas de la région avec, à ses pieds, la vallée de la Touques et, au fond, la Côte Fleurie.

L’Eglise est sous l’invocation de Saint-Etienne, également dédiée à Saint-Roch et protégée par Saint-Georges terrassant le dragon.

Elle sera exceptionnellement ouverte au public qui pourra la découvrir accompagné d’une guide conférencière le 18 mai à 21 heures.

L’Eglise Saint-Etienne de Reux date des XVe et XVIe siècles et a été récemment rénovée par la commune.

Du haut de son promontoire, c’est un des plus beaux panoramas de la région avec, à ses pieds, la vallée de la Touques et, au fond, la Côte Fleurie.

L’Eglise est sous l’invocation de Saint-Etienne, également dédiée à Saint-Roch et protégée par Saint-Georges terrassant le dragon.

Elle sera exceptionnellement ouverte au public qui pourra la découvrir accompagné d’une guide conférencière le 18 mai à 21 heures. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Eglise

Reux 14130 Calvados Normandie commune.reux@orange.fr

L’événement Pierres en Lumières à Reux Reux a été mis à jour le 2024-03-12 par Conseil Départemental du Calvados