Pierres en lumières à Orbec – 10ème édition dans le Calvados ! La Vespière-Friardel

La Vespière-Friardel

Pierres en lumières à Orbec – 10ème édition dans le Calvados ! La Vespière-Friardel, 21 mai 2022, La Vespière-Friardel. La vespière Friardel Eglise – Château de la Vespière – Champignonnière

2022-05-21 – 2022-05-21 La vespière Friardel Eglise – Château de la Vespière – Champignonnière

Pierres en lumières à Orbec – 10ème édition dans le Calvados ! 
(Visites de l'église illuminée et de la Vierge Noire, découverte du parc du château et de son étang, promenade jusqu'au site de la champignonnière) le samedi 21 mai de 21h00 à 23h00.

